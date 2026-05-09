Dopo Torino-Sassuolo 2-1 torna il consueto appuntamento con il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta: esordio ok per Galipò
Gara di esordio assoluto nella massima serie per Simone Galipò chiamato a dirigere la partita tra Torino e Sassuolo allo stadio Grande Torino. Il 37enne arbitro della sezione AIA di Firenze, dinanzi ad un match molto corretto tra due squadre senza particolari esigenze di classifica, se l’è cavata piuttosto bene utilizzando un metro coerente e piuttosto permissivo e non incappando in errori particolari tanto che il VAR Meraviglia è stato praticamente inoperoso.
La partita
Al 6’ Njie resta a terra dopo aver ricevuto una ginocchiata sulla scapola da parte di Walukiewicz ritenuta
giustamente involontaria. All’11’ un colpo di testa di Njie colpisce la parte inferiore della traversa, batte
sulla linea di porta e poi di nuovo sulla traversa ma l’orologio del direttore di gara non segnala e la goal
line technology certifica che il pallone non oltrepassa la linea di porta. Nel corso della prima frazione la
partita scorre in modo piuttosto agevole e l’unico cartellino giallo viene estratto al 36’ per Lipani che
trattiene Vlasic nella propria trequarti. Al 45’ pregevole rovesciata di Simeone deviata dal portiere
neroverde Muric ma l’azione viene vanificata da un precedente fallo di Lazaro, attento Galipò.
In avvio di ripresa azione tambureggiante in area emiliana: Vlasic termina a terra contrastato da
Thorsvedt, poi un tiro di Prati colpisce il corpo dello stesso giocatore norvegese ma in entrambe le
circostanze non c’è comportamento falloso e fa bene Galipò a lasciar correre. Al 51’ correttamente
l’arbitro fa terminare l’azione offensiva degli ospiti concedendo il vantaggio ed al termine ammonisce
Marianucci reo di un’entrata in scivolata su Laurienté. Al 63’ cartellino giallo anche per Prati autore di
uno sgambetto a centrocampo sullo stesso Laurienté. Gli altri provvedimenti disciplinari nel finale: all’86’ per Thorsvedt che ferma fallosamente Gineitis; all’88’ per Nkounkou per fallo tattico; al 93’ per Gineitis per un intervento in scivolata. Giusto lasciar giocare dopo che Laurienté termina a terra in area granata ma è solo un contatto spalla contro spalla con un difensore del Torino.
Il giudizio finale
Promosso l’arbitro fiorentino al debutto dopo una partita ordinata nella quale ha fischiato ventidue falli
complessivi, dato al di sotto della media.
Non si è fatto prendere dall ansia considerando la posta in gioco e l’importanza di questa finale. Complimenti