MILINKOVIC-SAVIC 5.5: beccato dai fischi prima della partita, qualche mugugno lo provoca pure per una uscita avventata nel primo tempo su Thuram, quando lascia sguarnita la porta.

TAMEZE 5.5: di nuovo in difesa come nelle ultime due partite, si conferma giocatore dalla grande applicazione. Tiene Lautaro finché può: lo limita nel primo tempo, poi nell’occasione del 2-0 si fa sorprendere.

SCHUURS 6: difficile parlare solo della sua partita visto il grave infortunio che lo costringe a lasciare il campo al 6′ della ripresa. Thuram segna poco dopo la sua uscita di scena: basta questo (st 6′ SAZONOV 5: non è all’altezza del giocatore che sostituisce, deve ancora sgrezzarsi).

RODRIGUEZ 6: uno dei pochi a salvarsi in questa partita, non commette errori decisivi, si propone in un paio di occasioni. Ci mette la sua esperienza quando serve.

