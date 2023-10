La sintesi del primo tempo di Torino-Inter: poche occasioni ma Toro più vivace nell’ultimo quarto d’ora

Per la sfida all’Inter Ivan Juric sceglie Pellegri: è il numero undici a sostituire l’infortunato Zapata, con Sanabria (rientrato al Fila solo ieri dopo gli impegni con la Nazionale). Ancora fuori Sazonov – Tameze gioca in difesa – mentre per la mediana il croato rispolvera Linetty. Il primo brivido per i granata è quello dell’8′ ma Lautaro liscia il pallone da ottima posizione e grazia il Toro. Così come cinque minuti più tardi accade quando Schuurs lancia involontariamente l’argentino, che non sfrutta il regalo del difensore. Al 29′ punizione velenosa di Calhanoglu che non prende il giro giusto ed esce di pochissimo. L’Inter gioca, il Toro si difende e cerca di ripartire e prende coraggio soprattutto nell’ultimo quarto d’ora. Il primo tiro del Toro è di Ricci al 33′: Sommer para senza problemi. Decisamente più impegnativa la respinta sulla conclusione di Seck un paio di minuti più tardi: il numero 23 tenta il tiro a giro sul palo più lontano, respinge Sommer. Al 43′ occasione per il Toro: cross di Bellanova, stacco di Pellegri che però non sorprende il portiere nerazzurro, che si tuffa e blocca il pallone. Dopo un minuto di recupero si va al riposo sullo 0-0.