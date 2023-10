Torino-Inter, diretta della partita di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la pausa per lasciare spazio alle nazionali, torna la Serie A. Torino-Inter è una delle partite in programma nell’ottava giornata: la squadra granata è reduce dalla sconfitta per 2-0 nel derby contro la Juventus arrivata al culmine di un ciclo di tre partite negativo in cui non ha neppure mai segnato un gol. I nerazzurri, invece, prima della pausa hanno pareggiato per 2-2 contro il Bologna dilapidando il doppio vantaggio che avevano acquisito. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18: segui Torino-Inter in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Inter: il prepartita

Ore 16.00 Giornata di sole a Torino dove fra circa due ora inizierà la partita tra il Toro e l’Inter. La squadra granata vuole tornare al gol ma dovrà fare a meno del suo centravanti titolare, Duvan Zapata, fermatosi precauzionalmente per un fastidio muscolare. Ivan Juric deve ancora rinunciare anche ad Alessandro Buongiorno, Brandon Soppy e Koffy Djidji. Nella rifinitura il tecnico croato ha inoltre perso anche Yann Karamoh, fermatosi per un problema muscolare. Al posto del numero 7 è stato convocato il Primavera Savva.

Torino-Inter: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Ricci; Pellegri. A disp. Gemello, Popa, Antolini, Zima, N’Guessan, Linetty, Gineitis, Lazaro, Radonjic, Savva, Seck, Sanabria. All. Juric.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram. A disp. Audero, Di Gennaro, Darmian, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Agoume, Stankovic, Sensi, Klaassen, Sanchez. All. Inzaghi.

Dove vedere Torino-Inter in streaming e in TV

Dove vedere Torino-Inter? In streaming la partita dell’Olimpico Grande Torino è trasmessa in diretta su Dazn, la piattaforma on demand che detiene in diritti dell’intero campionato di Serie A. Non è invece prevista la diretta televisiva su Sky.

Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino-Inter: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18.00.