Il portiere del Torino fischiato dai suoi stessi tifosi, sia all’ingresso in campo che alla lettura delle formazioni: pesano (anche) gli errori nel derby

All’ingresso in campo e poi alla lettura della formazionI. Vanja Milinkovic-Savic è stato fischiato da una parte della tifoseria granata. Fischi arrivati in maniera abbastanza chiara dalla Curva Maratona e che sottolineano come, al di là delle parole di ieri di Juric, gli errori del portiere (nel derby ma non solo) siano stati mal digeriti. “Sta lavorando come un matto, bisogna dargli fiducia, quando c’è da soffrire si soffre insieme”: Juric è con Milinkovic ma i tifosi vogliono invece una risposta in campo, a partire dalla sfida di oggi contro l’Inter.