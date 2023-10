Le parole di Davide Vagnati poco prima dell’inizio di Torino-Inter: “Non è uno sport singolo, è uno sport di squadra”

Davide Vagnati ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Inter. Queste le sue parole su Nemanja Radonjic: “Il talento deve essere dentro un contesto di professionalità, almeno che non sposti gli equilibri in senso assoluto. Non è uno sport singolo, c’è un gruppo, è uno sport di squadra. Lui deve adattarsi alle dinamiche dello spogliatoio, è un ragazzo a posto, il nostro mister è il personaggio migliore per tirare fuori il meglio”.