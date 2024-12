Saul Coco ha analizzato la sfida contro il Genoa terminata 0-0 a Marassi: ecco le parole del difensore del Torino

Il Toro non ha subito gol, chiudendo con un clean sheet che non si vedeva dalla sfida contro il Como, l’ultima ad aver portato i tre punti. Ed è Saul Coco a parlare in conferenza stampa a Marassi dopo il match pareggiato 0-0 contro il Genoa.

La conferenza stampa

La squadra oggi non ha subito gol…

“Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte, abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo dimostrato anche di avere spirito di squadra”.

Come state vivendo queste montagne russe?

“Quando sei in una brutta situazione è tutto più difficile, ora abbiamo una gara importante e vogliamo prenderci i tre punti”.

Il Toro ha perso un’occasione per tornare a vincere?

“No, a me piace guardare gli aspetti positivi e oggi abbiamo fatto un passo avanti. Non è un’occasione persa, poi vogliamo sempre vincere ma restare imbattuti è importante. La prossima settimana abbiamo un’altra finale e vogliamo fare una grande prestazione per portare a casa i tre punti”.

Con l’Empoli c’è uno spirito di rivalsa dopo la sconfitta in Coppa Italia?

“Non pensiamo alla Coppa Italia, è il passato”.

Sanabria e Adams come li vede dal punto di vista della serenità?

“Io li vedo bene. Per un attaccante è sempre importante fare gol e sicuramente su questo non sono contenti. Dobbiamo essere tutti pronti per fare gol, non solo gli attaccanti. Abbiamo tantissima fiducia in loro, sono grandissimi giocatori”.

Ieri è passato a salutarvi Zapata: cosa vi ha detto?

“Parla sempre con noi, non solo ieri, è sempre con noi anche nello spogliatoio. Parliamo tantissimo con lui. Sa che siamo in un momento di difficoltà, ci spinge a non mollare”.