Al termine di Genoa-Torino 0-0, l’allenatore granata Paolo Vanoli ha commentato così il pareggio ottenuto dalla sua squadra

Dopo lo 0-0 del suo Torino contro il Genoa, il tecnico granata, Paolo Vanoli, ha così commentato la partita in sala stampa. Dopo questo match i granata tengono ad un punto di distanza il Grifone. “Una partita combattuta su un campo difficile, abbiamo dato continuità rispetto alla partita col Napoli. Nel primo tempo siamo stati lucidi ma improduttivi, nel secondo tempo bravi a stressare la difesa. Ci è mancato il guizzo: se Vojvoda avesse messo dentro la palla…Siamo andati a prenderli bene pur conquistando la palla non in modo pulito. Quando recuperi alto se sei pulito produci”. Sulla difesa e sulla possibilità di giocare a 4: “Dietro abbiamo trovato la quadratura, ora tocca a me cercare l’alchimia davanti. Difesa a 4? Ma posso cambiare la difesa proprio adesso? Ho l’esperienza per capire cosa serve fare: abbiamo trovato la quadratura“.

Vanoli: “In attacco dobbiamo trovare l’alchimia”

Poi sull’attacco: “Dobbiamo trovare l’alchimia. Njie e Karamoh sono entrati benissimo, mi davano più profondità con la pioggia, e lo hanno fatto bene. Sanabria? Un grandissimo lavoro, oggi. In fase di possesso Adams molto sporco, deve capire che questo è il calcio italiano. Lavorando anche lui può crescere”. Vlasic non è entrato: “Stava bene, scelta tattica perché era una partita sporca. Volevo provare a cambiare, ma a centrocampo volevo toccare il meno possibile. In queste circostanze i punti pesano. A boxe avremmo vinto noi, ma per sfortuna non è la boxe. Non ho rimpianti né rabbia. Io li vedo che si avvicinano ad avere gli occhi della fame. Hanno voluto combattere. Margini di miglioramento ci sono ma non solo in campo, anche fuori dal campo. Ci sono giocatori come Coco, Sosa, Gineitis, Ricci che possono dare di più. Quando sei nel tunnel è più difficile, ma nonostante questo momento stavolta ho visto una squadra che vuole uscirne. E questa è la squadra”.