Alla vigilia di Empoli-Torino, il tecnico granata Paolo Vanoli ha così presentato la partita in conferenza stampa

È la vigilia di Empoli-Torino e, come sempre prima di una partita, il tecnico granata Paolo Vanoli presenta la gara in conferenza stampa. Ecco le sue parole. “Stiamo bene, siamo riusciti a recuperare Linetty, Njie e Vlasic che hanno avuto un problema intestinale. Ilic si è aggregato al gruppo per tutta la settimana, quindi fa parte della squadra”.

La conferenza stampa di Vanoli

Come si affronta l’Empoli?

“Con la consapevolezza che andiamo in un campo ostico, l’ultima partita che il Torino ha vinto lì è stata nel 2022, le grandi squadre hanno sempre sofferto. L’Empoli ha fatto l’80% dei gol nei primi tempi. Bisogna stare attenti”.

Un pensiero per Pellegri?

“Al di là della maglia che metti è sempre un infortunio che dà fastidio, ho mandato un messaggio a Pietro, come prima avevo fatto con Sazonov”

Hai pensato a schierare Vlasic attaccante esterno con Njie dall’altra parte e una punta centrale?

“Sì, è una soluzione percorribile. Prima bisogna però passare dalla mentalità, poi si può fare tutto. Queste opzioni possono essere importanti, sappiamo che nel calcio moderno avere giocatori in grado di saltare l’uomo è fondamentale”.

“In Coppa Italia contro l’Empoli ci era mancata le velocità nel giro palla nel primo tempo, poi nel secondo tempo avevamo fatto bene. Avevamo pareggiato, poi il calcio ci ha penalizzato, con quella palla inattiva alla fine”.

Domani si potranno alzare di più gli esterni?

“Su questo lavoro tantissimo da quando sono arrivato, anche se non c’è un giocatore d’area forte di testa come Duvan, i cross aiutano anche a stressare gli avversari. Poi dipende anche dalle caratteristiche dei quinti, Pedersen è un giocatore a cui piace giocare con il campo aperto, ad altri invece piace ricevere più la palla sui piedi”.

È stato solo l’infortunio di Zapata a causare questo momento?

“Penso di sì, c’è anche l’esempio del City da quando non hanno Rodri. Noi dobbiamo guardare avanti, cercare qualcosa di diverso. In queste ultime partite ci è mancato il guizzo, perché ci meritiamo qualcosa di importante”.

Vlasic in una partita come quella di domani può essere ancora utile?

“Ha la stima e la fiducia completa dell’allenatore. Io devo riuscire a mettere in campo la miglior formazione. A volte ci sono periodo neri anche per gli attaccanti, Nik deve solo pensare a giocare per la squadra. Un po’ tutta la squadra ha oggi bisogno di una vittoria”.

L’Empoli arriva a questa partita libero di testa, come si prepara questa partita?

“La dobbiamo preparare come abbiamo preparato quella contro il Genoa. La cosa che non voglio è uscire dalla partita, questa è la cosa più importante”.

Ilic ha i 90 minuti?

“Una parte di partita la può avere, non i 90 minuti”.

Avete fatto delle tabelle per queste ultime partite del girone di andata?

“Non faccio tabelle, abbiamo delle tappe da fare per raggiungere il nostro primo step per poi raggiungere gli obiettivi”.

Sosa domani può giocare?

“Domani gioca”