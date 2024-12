Per l’Empoli è il secondo confronto stagionale dopo quello in Coppa: ecco le parole di D’Aversa

Vigilia di campionato anche in casa Empoli: D’Aversa ha presentato il match che vedrà il Torino ospite al Castellani. “La partita di domani è dura e difficile, bisogna ragionare sui singoli del Torino perché è una squadra forte. Hanno forse accusato il contraccolpo della perdita di Zapata ma hanno tanti giocatori forti. Non possiamo ragionare sul loro momento e non possiamo permetterci di sottovalutarli, li dobbiamo rispettare. Indipendentemente dalla posizione di classifica, dobbiamo avere il coltello tra i denti“.

D’Aversa su Pellegri

“Pietro aveva recuperato certezze e condizione fisica, ci stava dando tanto. Sicuramente è un giocatore che ci mancherà, come Haas e Sazonov. Dispiace per chi ci è passato, da giocatore ci sono passato e in questo momento ti cade il mondo addosso. Ho parlato con lui cercando di rasserenarlo, è chiaro che ci può essere delusione”, ha spiegato D’Aversa su Pellegri.