La probabile formazione dell’Empoli / D’Aversa conferma il 3-4-2-1 con Esposito e Cacace a supporto dell’unico centravanti

Empoli-Torino sarebbe potuta essere la partita di Pellegri contro il suo passato, l’attaccante (il cui cartellino è ancora di proprietà del Torino) ha invece subito un grave infortunio proprio a pochi giorni dalla gara contro la formazione granata. È così che al suo posto, come terminale offensivo nel 3-4-2-1 dei toscani, giocherà Colombo con a supporto Esposito (autore di una doppietta nell’ultimo turno) e di Cacace, terzino adattato a trequartista/esterno d’attacco. D’altronde non ha molta scelta D’Aversa, che nel reparto offensivo deve fare a meno anche degli infortunati Fazzini e Solbakken.

Vasquez tra i pali: in estate lo voleva il Torino

A difendere la porta dell’Empoli ci sarà come al solito Vasquez, estremo difensore che in estate era stato a lungo corteggiato dal Torino, dove avrebbe però fatto la riserva di Milinkovic-Savic. Per questo motivo ha scelto come destinazione Empoli, dove è invece il titolare. Davanti all’estremo difensore colombiano agiranno Goglichidze, Ismajli e Viti. Tornando agli assenti, non potrà essere della partita anche l’altro giocatore di proprietà del Torino in prestito all’Empoli: Sazonov. Il georgiano a settembre aveva subito in allenamento la lesione del legamento crociato del ginocchio.

C’è l’ex Gyasi sulla fascia destra

Ci sarà invece l’ex Gyasi, che è cresciuto proprio nelle giovanili granata ma ha trovato la sua strada lontano dal Piemonte. Gyasi giocherà come esterno di destra a centrocampo, con Pezzella che agirà sulla fascia opposto. In mezzo D’Aversa non potrà contare sullo squalificato Henderson, oltre agli infortunati Haas e Zurkowski, per questo la scelta della coppia Anjorin-Maleh è quasi obbligata.

La probabile formazione dell’Empoli

Probabile formazione Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. A disp. Perisan, Seghetti, Marianucci, De Sciglio, Tosto, Bembinista, Belardinelli, Sambia, Kong, Konaté, Campaniello. All. D’Aversa.

Squalificati: Henderson

Indisponibili: Fazzini, Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Haas, Pellegri