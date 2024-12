Il croato Sosa verso la titolarità, dalla parte opposta ballottaggio Vojvoda-Lazaro, dubbio Vlasic per Vanoli

Contro il Genoa Vanoli aveva confermato lo stesso undici della sfida al Napoli. Anche per la gara di domani a Empoli la formazione granata non sarà stravolta: l’unica novità potrebbe essere la presenza di Sosa dal primo minuto, come annunciato dallo stesso allenatore alla vigilia del match. La difesa sta pian piano trovando una quadra, l’attacco invece stenta (l’ultimo gol di una punta? Quello di Njie col Como), motivo per cui dall’inizio o a gara in corso potremmo vedere delle novità.

Difesa verso la conferma

Il pacchetto arretrato è quello che più volte nel corso delle settimana ha cambiato assetto. Non nelle ultime uscite, però. Anche al Castellani potremmo infatti rivedere il solito trio davanti a Milinkovic-Savic: Walukiewicz, uno degli ex di turno, Coco al centro e Masina – che non ha un sostituto mancino, a meno che Vanoli non abbassi Sosa – come braccetto di sinistra. Zero gol a Marassi, uno solo subito dalla squadra di Conte la settimana precedente: non è ancora la difesa che non dà pensieri ma certamente il tempo sta aiutando l’allenatore.

Il dubbio Vlasic

A centrocampo rientrerà, partendo probabilmente dalla panchina, Ivan Ilic. Dal 1′ dovrebbero però partire Ricci, Linetty e Gineitis, come nelle ultime occasioni. Per quanto riguarda le fasce, come detto sembra che possa esserci spazio per Sosa a sinistra, motivo per cui a destra il ballottaggio è tra gli altri tre, con Vojvoda favorito dopo le ultime buone prestazioni. Il dubbio è la presenza di Vlasic, che potrebbe agire come al solito da mezzala o piuttosto a gara in corso come esterno d’attacco, semmai Vanoli dovesse decidere di cambiare assetto. Davanti, nel 3-5-2, Adams e Sanabria, a caccia del gol che manca ormai da settimane.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici che vedremo al Castellani:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Adams, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Maripan, Bianay Balcot, Dembelé, Lazaro, Pedersen, Ilic, Ciammaglichella, Tameze, Vlasic, Karamoh, Njie. All. Vanoli.

Indisponibili: Schuurs, Savva, Ilkhan, Zapata

Squalificati: nessuno