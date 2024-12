I convocati di Roberto D’Aversa e Paolo Vanoli in vista dell’anticipo di questa sera al Castellani alle ore 20:45

Questa sera andrà in scena l’anticipo tra Empoli e Torino al Castellani, I toscani dovranno fare a meno di Pietro Pellegri causa rottura legamento crociato (stesso infortunio di un altro ex, Sazonov, già ai box da inizio stagione). Tra i granata non ci sarà Vojvoda, out ieri e impossibilitato a partire per Empoli a causa di un virus: ovviamente l’esterno va ad aggiungersi alla lista dei lungodegenti (su tutti Zapata) che Vanoli non avrà a disposizione. A seguire l’elenco dei convocati.

I convocati di D’Aversa

In attesa di comunicazione

I convocati di Vanoli

Sono 22 i convocati di Paolo Vanoli per la trasferta di Empoli. Torna Ilic, non ci sono Ciammaglichella, Bianay Balcot e Vojvoda. Convocato anche il giovane Perciun.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Coco, Dembele, Maripan, Masina, Walukieiwcz

Centrocampisti: Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Perciun, Ricci, Sosa, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Karamoh, Njie, Sanabria