Le ultime dal Castellani: Paolo Vanoli per ritornare alla vittoria si affida a Karamoh e Sanabria, Che Adams in panchina

Paolo Vanoli vuole cercare a tutti i costi di riscattare la stagione e per farlo ha assolutamente bisogno di una vittoria in trasferta contro l’Empoli, Empoli che nonostante abbia perso un ritrovato Pietro Pellegri può contare su ottimi giocatori. Per trovare i tre punti l’ex tecnico del Venezia si affida a Milinkovic-Savic tra i pali, in difesa schiera Walukiewicz, Coco e Masina. Sugli esterni titolari Pedersen a destra e Sosa a sinistra. A presidiare il centrocampo Ricci, Linetty e Gineitis con il lituano ancora preferito a Vlasic. In attacco si trova invece una sorpresa: sarà la prima da titolare in questo campionato per Yann Karamoh. Il numero 7 scenderà in campo al posto di Adams insieme a Sanabria.

Empoli-Torino le formazioni:

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. A disp. Perisan, Seghetti, Grassi, Sambia, Belardinelli, Ekong, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Bacci, Bembnista, Campaniello, Konatè. All. D’Aversa

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Karamoh, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Maripan, Dembelé, Lazaro, Ilic, Perciun, Tameze, Vlasic, Adams, Njie. All. Vanoli.