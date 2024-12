Borna Sosa ha parlato prima della partita in trasferta tra Empoli e Torino. L’esterno croato torna a giocare titolare

Borna Sosa è tornato nell’undici titolare del Torino in occasione della sfida di campionato contro l’Empoli al Castellani. Il giocatore ha descritto la partita come un’opportunità per lui per ritrovare la forma e per tutta la squadra per tornare a vincere. Ecco le parole di Borna Sosa: “Sì oggi è una grande opportunità per tutti, per me perché sono titolare ma per tutta la squadra perché possiamo tornare a vincere. Ci alleniamo bene e l’unica cosa che ci manca è la vittoria”. La partita sarà effettivamente molto importante peri granata che devono assolutamente tornare alla vittoria.