Empoli-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025

Anticipo del venerdì: di fronte Empoli e Torino per la seconda volta in stagione, dopo il match di Coppa Italia che aveva visto imporsi proprio la formazione toscana, con conseguente eliminazione dei granata dalla competizione. Una sfida importante per entrambe: i granata devono sbloccarsi in trasferta – ultima vittoria a fine settembre a Verona – come devono sbloccarsi i suoi attaccanti, a secco ormai da tempo. Segui in diretta Empoli-Torino su Toro.it.

Empoli-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Due ore alla sfida del Castellani di Empoli. I pullman delle due squadre non sono ancora arrivati allo stadio ma sono attesi nella prossima mezz’ora. Vanoli ha perso proprio all’ultimo Vojvoda, frenato da un virus: l’esterno ieri non è partito con la squadra e sarà quindi uno degli assenti di oggi Per un giocatore che resta a Torino uno che invece ci sarà, come Ilic, di nuovo con la squadra dopo tre partite in cui è rimasto a guardare.

Empoli-Torino: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. A disp. Perisan, Seghetti, Marianucci, De Sciglio, Tosto, Bembinista, Belardinelli, Sambia, Kong, Konaté, Campaniello. All. D’Aversa.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Adams, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Maripan, Bianay Balcot, Dembelé, Lazaro, Ilic, Ciammaglichella, Tameze, Vlasic, Karamoh, Njie. All. Vanoli.

Empoli-Torino: dove vederla in tv e streaming

La partita Empoli-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti della partite di Serie A, e su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport canale 251) e in streaming su Sky Go.

Empoli-Torino: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Empoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45