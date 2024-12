Sintesi e commento dei primi 45′ di Empoli-Torino: protagonisti anche i due portieri, meglio la squadra di D’Aversa, più pericolosa

Per la sfida all’Empoli del Castellani, Paolo Vanoli non conferma la formazione vista contro il Genoa, non totalmente almeno. La novità, piuttosto sostanziale, è la presenza dal 1′ di Karamoh al posto di Adams: il numero sette va dunque a far coppia con Sanabria. Difesa solita, l’altra differenza rispetto a Marassi è sulle fasce, perché c’è Sosa dal 1′ a sinistra, mentre Pedersen è confermato sulla corsia opposta. Parte forte la squadra di casa, tanto che la difesa del Torino deve giocarsi due cartellini in meno di un quarto d’ora. Prima il giallo a Masina, poi quello a Coco che, diffidato, salterà la sfida col Bologna. Al 16′ gol annullato all’Empoli per un fallo di Maleh su Milinkovic: il giocatore di casa allarga il braccio impedendo al portiere l’uscita. Scalda i guanti di Vanja Anjorin al 24′, chiamando alla respinta il portiere. L’estremo difensore granata si distende poi pochi minuti dopo deviando in angolo la conclusione di Colombo dal limite dell’area. Alla mezz’ora si rivede un po’ il Toro nella metà campo empolese: cross di Sosa e colpo di testa di Ricci su cui Vasquez si salva, deviando con un ginocchio. Non sarà l’unica parata del primo tempo. Al 36′, infatti, miracolo del portiere: su cross di Pedersen, colpo di testa di Sanabria sul quale il portiere compie un intervento tempestivo. Chiude però in attacco la formazione di D’Aversa, anche provando a rendersi pericoloso con un calcio di punizione che però colpisce la barriera.