Il Ché si sblocca dopo 75 giorni, la difesa del Torino chiude ancora senza prendere gol: le pagelle del Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: due parate nel primo tempo, una su Anjorin e l’altra su Colombo, meno impegnato nella ripresa.

WALUKIEWICZ 6: torna da ex al Castellani e gioca una partita ordinata, in linea con le ultime apparizioni. Diffidato, Vanoli lo richiama in panchina a un quarto d’ora dalla fine (st 30′ DEMBELE SV)

COCO 7: primo tempo di grande attenzione, nel quale è protagonista di almeno un paio di interventi decisivi – su tutti il recupero in chiusura su Gyasi – e lo stesso accade nella ripresa quando sbroglia sin dai primi minuti una situazione pericolosa per i granata. In pieno recupero è lucidissimo nell’allontanare un pallone sull’ultimo assalto

MASINA 6.5: fa sentire sin da subito la sua pressione su Colombo e infatti spende un giallo così, dopo pochissimi minuti.

PEDERSEN 5.5: fa fatica a sfondare su quella fascia ed è un peccato perché quando per caso si ritrova a crossare sulla fascia opposta per Sanabria in una delle più ghiotte occasioni fino a quel momento, fa vedere di averli i numeri. Numeri che finora abbiamo visto poco (st 39′ LAZARO SV)

LINETTY 6: più in ombra nel primo tempo quando è chiamato più a contenere e dare una mano alla difesa, nella ripresa ha sui piedi due potenziali occasioni pericolose per portare il Toro avanti. Non sempre la scelta è quella giusta

RICCI 6: quando torna ad Empoli sfodera solitamente prestazioni convincenti, gol compresi. E la rete la sfiora, nel finale di primo tempo, quando in qualche modo Vasquez gli toglie la gioia

GINEITIS 5.5: tanti errori e tanti palloni persi in una prima frazione in cui il Toro fa fatica a fare filtro a centrocampo (st 1′ VLASIC 6: parte timido, poi dopo il gol di Adams – tra l’altro è lui a servirlo prima del gran tiro – sembra più libero di testa e sfiora il gol del raddoppio)

SOSA 6.5: finalmente dribbla, finalmente crossa, finalmente crea qualche pericolo senza limitarsi a contenere e basta. Nel primo tempo mette sulla testa di Ricci il pallone che poi Vasquez in qualche modo respingerà, nella ripresa scodella in area per Sanabria.

SANABRIA 5.5: un paio di occasioni le colleziona, come il tiro dalla distanza nel primo tempo che si spegne fuori non di molto e quello su cui Vasquez si supera. Qualcosa in più in termini di atteggiamento rispetto alle ultime gare, ma non ancora abbastanza (st 18′ ADAMS 8: a sorpresa fuori dall’undici iniziale dopo settimane, il Ché si piglia una bella rivincita sportiva quando in campo da pochi minuti vede Vasquez fuori dai pali e tira in porta, trovando un grandissimo gol che spegne un digiuno lungo 75 giorni. Sfiora anche la doppietta)

KARAMOH 5.5: per la prima volta titolare, dopo la buona impressione di Marassi. Contro l’Empoli il Toro fa fatica nel primo tempo e la sua prestazione ne risente (st 18′ NJIE 6.5: entra e si accende quasi subito, cinque minuti dopo con caparbietà tiene in campo un pallone resistendo al suo avversario e lo trasforma in cross, con la difesa avversaria che poi allontana. Come in Coppa proprio con l’Empoli, all’esordio, il suo ingresso dà vivacità)

All. VANOLI 6.5: la mossa di tenere Adams in panchina funziona, perché il Ché entra in campo con la voglia di spaccare e lo fa, trovando un gol incredibile. Dà fiducia a Karamoh sapendo di aver bisogno di tutti gli attaccanti. I tre punti fanno respirare un po’ tutti, soprattutto l’allenatore.