Non gioca titolare da due mesi e mezzo: l’ultima volta di Sosa nell’undici iniziale risale alla sfida contro la Lazio

“Domani gioca”. Così, parlando di Borna Sosa, Paolo Vanoli ha affrontato la questione relativa al croato, che nell’ultimo periodo ha avuto pochissimo spazio. Certamente tra i nuovi acquisti è quello che finora ha avuto meno possibilità da titolare. Lo dicono i numeri e le statistiche anche se certamente ha pesato l’infortunio che in un momento decisivo – rinfrancato dal gol in Nazionale – avrebbe potuto dargli continuità. Sosa è arrivato al Torino non al meglio della condizione, motivo per cui un giocatore come Pedersen, pur sulla fascia opposta, ha avuto sin da subito più spazio.

Braccetto o esterno: Sosa ha già fatto entrambi i ruoli

Braccetto o esterno: al Torino abbiamo visto Sosa in entrambi i ruoli. Proprio contro l’Empoli, in Coppa Italia, il calciatore granata si è dimostrato una valida alternativa a Masina in difesa. In mancanza di un mancino che possa far rifiatare l’italo-marocchino, Vanoli ha provato il croato in quella posizione, con buoni risultati. Sulla fascia, finora, non ha impressionato: nelle ultime due occasioni, quando è sempre subentrato, non ha mai spinto e mai ha fatto vedere la sua capacità di progressione.

Non gioca titolare da due mesi e mezzo

Se dovesse davvero giocare dal 1′ sarebbe la prima volta dopo oltre due mesi. L’ultima volta da titolare risale alla sfida del Grande Torino con la Lazio, quando Sosa aveva giocato sulla fascia sinistra. Prima di allora altre due apparizioni nell’undici iniziale: col Venezia, nella sfida vinta dai granata 1-0 e poi col Verona, altro successo per 3-2, col croato sempre esterno.