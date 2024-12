I precedenti di Empoli-Torino: una stagione fa il successo dei toscani, nel 2022 i granata di Juric si imposero con una tripletta del Gallo

Dodici confronti e un bilancio in perfetta parità. Questo dicono i precedenti di Empoli-Torino: in Serie A in terra toscana il Torino ha vinto quattro volte, perdendo e pareggiando lo stesso numero di gare, sempre quattro. L’ultima sfida tra le due squadre, quello della scorsa stagione, aveva visto l’Empoli – allenato da Nicola – imporsi per 3-2. Punti salvezza per i toscani, mentre quel ko aveva frenato ulteriormente la corsa europea del Torino di Juric. Decisivo il gol di Niang, a tempo praticamente scaduto: il Toro era riuscita ad agguantare il pari al 91′ prima di arrendersi alla rete dell’ex.

La pesante sconfitta del 2019

In tempi recenti il campo di Empoli non ha portato così tanta fortuna alla squadra granata. Basti pensare a quel precedente del 2019. Mazzarri in panchina, un Toro lanciato in classifica dopo un girone di ritorno di grande livello. Al Castellani però i granata si sciolgono, in una settimana che aveva visto la Lazio vincere la Coppa Italia vanificando l’eventuale settimo posto per l’Europa League. Falque pareggia dopo il gol dell’ex Acquah, poi l’Empoli dilaga. A fine stagione, per i guai del Milan, sarà comunque Europa, dai preliminari (esperienza chiusa dopo il confronto con il Wolverhampton).

La tripletta di Belotti nel 2022

L’ultima tripletta del Gallo Belotti con la maglia del Torino. L’ultima vittoria dei granata sul campo dell’Empoli coincide con la giornata dei tre gol dell’ex capitano. Partito dalla panchina (in campo al 70′), l’attaccante realizza tre gol che ribaltano il risultato dopo la momentanea rete di Zurkowski: è il 1 maggio e finirà 3-1 per la squadra di Juric.

L’ultima di Ventura nel 2016

Il 15 maggio del 2016 Ventura ad Empoli chiude la sua carriera al Torino. Al Castellani è la squadra di casa a vincere: 2-1 per i ragazzi di Giampaolo, che guida così i toscani al decimo posto, miglior piazzamento di sempre fino a quel momento. Maccarone e Zielinski portano sul 2-0 gli azzurri, di Obi l’inutile gol che accorcia le distanze.