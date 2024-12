Verso Empoli-Torino, 16^ giornata di Serie A. Ballottaggio a 4 sulle fasce, si giocano un posto Lazaro, Vojvoda, Pedersen e Sosa

Toro che nelle ultime partite ha prodotto molto poco in attacco. Non è solo colpa però degli attaccanti. In generale, la squadra fa proprio fatica ad essere propositiva in fase offensiva. Colpa anche degli esterni. Nel 3-5-2 di Vanoli sono fondamentali, ma nessuno dei 4 sta convincendo. In vista della partita contro l’Empoli, tutti e 4 si giocano un posto. Si tratta quindi di un maxi ballottaggio. Vanoli li osserva da vicino al Filadelfia e deciderà su chi puntare dall’inizio per il match del Castellani, molto importante. L’allenatore ha detto: “Quando hai una rosa così sfrutti i giocatori a disposizione. Ho fatto il quinto e so cosa vuol dire, è un ruolo in cui devi avere alternative, fare tutta la fascia non puoi permettertelo sempre. Quindi è giusto guardare i giocatori a disposizione”.

Lazaro e Vojvoda

Lazaro a destra e Vojvoda a sinistra. Oppure Lazaro a sinistra e Vojvoda a destra. Poco cambia. Sono al Toro da tempo e sono quelli che danno più garanzie. Lazaro ha giocato 15 partite, con 4 assist e 3 cartellini gialli. Il migliore finora. Eppure nelle ultime 2 non è partito titolare. Vojvoda invece di partite ne ha giocate 13, con 3 gialli e basta. Ma a inizio stagione faceva il difensore, non l’esterno. Adesso è tornato sulla fascia. Entrambi si candidano per un posto da titolare.

Pedersen e Borna Sosa

Pedersen e Borna Sosa invece, gli ultimi 2 arrivati, stanno facendo fatica. Pedersen meno di Sosa. Ma comunque fanno rimpiangere Bellanova e Rodriguez. Pedersen ha giocato 10 partite, con 2 gialli. 0 gol e 0 assist. Mentre Sosa in 9 partite 0 gol, 0 assist e 0 cartellini. Entrambi possono fare di più. Soprattutto il secondo, che è stato anche strigliato da Vanoli. Inoltre, Pedersen può giocare solo a destra e Sosa solo a sinistra. La lotta per Empoli è aperta. Anche loro si candidano.