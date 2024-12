Il Torino fatica a trovare qualità e continuità sulle fasce: numeri sotto zero e una difficoltà generale

Il reparto degli esterni del Torino sta vivendo una stagione molto deludente, con tutti i protagonisti di questa zona di campo che faticano a lasciare il segno. Complessivamente, i numeri sono preoccupanti: nessuno dei titolari è riuscito a portare un contributo significativo in fase offensiva. Mërgim Vojvoda, Viktor Pedersen, Valentino Lazaro e Borna Sosa hanno accumulato in totale solo 4 assist e nessun gol, numeri che risultano decisamente insufficienti per un reparto che dovrebbe essere cruciale per il gioco di squadra. Le ammonizioni (tra cui ben 8 in totale) e la poca incisività nelle azioni offensive confermano una difficoltà generalizzata: il Torino non riesce a sfruttare le fasce come dovrebbe, rendendo il gioco prevedibile e facilmente arginabile dagli avversari.

Vojvoda, Pedersen e Sosa: Incostanza e poca produttività

Il rendimento di Mërgim Vojvoda, Viktor Pedersen e Borna Sosa è stato ben al di sotto delle aspettative. Il trio ha messo a referto 0 gol e 0 assist, un dato preoccupante per giocatori che dovrebbero essere tra i principali punti di riferimento sulle fasce. Vojvoda, pur con la sua esperienza, non è riuscito a incidere in nessun modo nella manovra offensiva granata. Pedersen, dal canto suo, ha faticato a farsi notare, raccogliendo 0 gol, 0 assist e 2 ammonizioni, con la sua fascia destra che è rimasta poco pericolosa per gli avversari. Anche Sosa, pur avendo iniziato la stagione con buone premesse, non ha ancora trovato la sua dimensione: senza alcuna realizzazione e con un apporto offensivo inesistente, il croato non ha mai convinto, lasciando il Torino senza una vera spinta sulle fasce.

Lazaro: poca continuità nonostante gli assist

L’unico esterno che ha mostrato una parvenza di consistenza è stato Valentino Lazaro, che con i suoi 4 assist ha avuto un impatto positivo, seppur limitato. Ma anche per lui, la mancanza di continuità è stata un problema. Nonostante le sue buone capacità di servire i compagni, la sua produzione offensiva è risultata troppo sporadica per fare la differenza. Il suo apporto è stato positivo solo a tratti, senza mai riuscire a imporsi come un riferimento stabile nella manovra offensiva del Torino. La sua stagione, pur con qualche sprazzo di classe, resta comunque ben lontana dalle aspettative.