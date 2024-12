L’esterno croato, punzecchiato da Vanoli nella conferenza stampa di venerdì, non ha dato il suo contributo nella trasferta di Genova

Ennesima occasione sprecata per il Torino, che contro un Genoa disordinato e mai pericoloso non è andato oltre lo 0-0. Una prestazione nel complesso discretamente positiva per i granata, che si sono mostrati solidi da un punto di vista difensivo e come al solito prevedibili in attacco. Nel secondo tempo Vanoli ha provato a dare una scossa alla squadra con delle sostituzioni, ma la musica non è cambiata di molto. Solo Karamoh e Tameze hanno provato a fare qualcosa, risultando protagonisti nel gol annullato al numero 7. Tra gli altri subentrati invece è stato ancora una volta Borna Sosa a deludere maggiormente.

Una prestazione in ombra

“Deve essere sereno e dare di più. So cosa può darmi, lo deve dare, è arrivato da un momento di condizione non al top, dopo l’infortunio è rientrato. Borna può e deve dare di più, poi ci sono le scelte tecniche”: così Vanoli aveva parlato nella conferenza stampa della vigilia, con l’obiettivo di toccare le corde dell’ex Ajax. Almeno per il momento, però, non pare esserci riuscito. Entrato dalla panchina al minuto 69 per dare il cambio a uno stanco Vojvoda, l’esterno croato non è infatti stato in grado di fare la differenza. Non solo ha spinto poco e non si è praticamente mai fatto vedere in attacco, ma ha anche perso qualche pallone di troppo in fase di possesso. Dando uno sguardo generale, si può dire che il numero 24 ha portato a casa l’ennesima bocciatura.

Sempre più un mistero

A questo punto, Borna Sosa continua a essere un’incognita. Arrivato in estate con grandi aspettative dopo quanto aveva fatto vedere allo Stoccarda e – in parte – anche all’Ajax, l’esterno non ha fin qui fatto vedere praticamente nulla di positivo. Vanoli lo punzecchia tra dichiarazioni e panchine, ma al momento tutto questo non sembra funzionare. Quanto bisognerà aspettare per vedere il vero Sosa?