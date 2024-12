Mancano tre gare prima della fine dell’anno: il Toro ha l’obiettivo di fare punti per evitare di iniziare il 2025 in una posizione pericolosa

Il Torino ha mandato all’aria un altro scontro diretto, e adesso iniziano a essere tanti. Prima il pareggio contro il Lecce, poi la sconfitta di Cagliari e infine i pareggi contro Monza e Genoa. I granata spesso hanno dimostrato di non saper sfruttare le partite contro avversarie dello stesso livello, ed è anche per questo se adesso si trovano a pochissimi punti dalla zona retrocessione. L’obiettivo di Vanoli è certamente quello di riprendere a fare punti negli scontri salvezza, e da qui alla fine del 2024 avrà ben due possibilità.

Il calendario del Torino

Mancano tre partite prima della fine dell’anno, e il Torino dovrà cercare di fare bene per evitare di aprire il 2025 nelle posizioni basse della classifica. L’occasione è delle migliori, perché le altre squadre dovranno giocare spesso contro delle big, mentre i granata hanno ormai completato il giro di tutte le squadre top da affrontare.

Il prossimo avversario sarà l’Empoli, squadra in fiducia e attualmente ben salda a metà classifica che però può concedere qualcosa. I toscani si trovano attualmente a 7 punti di distanza dalla zona retrocessione dopo la vittoria di Verona, e vorranno fare risultato per tenere lontano il discorso salvezza almeno per un po’. Dopodiché sarà il turno del Bologna, che si è assolutamente ripreso dopo il brutto inizio di stagione. I rossoblù sono ottavi, e puntano a tornare in Europa. Infine, l’anno si chiuderà con la trasferta di Udine, in quello che è un vero e proprio scontro diretto. I bianconeri contano al momento un solo punto in più del Toro, e la sensazione è che anche loro lotteranno per non retrocedere fino a maggio.

16ª giornata – Empoli-Torino

17ª giornata – Torino-Bologna

18ª giornata – Udinese-Torino