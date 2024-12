Un attacco sterile, con un solo gol segnato in sei partite, sta mettendo a dura prova le ambizioni granata, che fatica a ritrovare la via della rete

ll Torino sta attraversando un periodo estremamente difficile, con un attacco che sembra essere allo sbando. Nelle ultime sei partite di campionato, la squadra ha raccolto solo due punti, frutto di due pareggi e quattro sconfitte. Un dato preoccupante è la scarsa produzione offensiva: solo un gol, messo a segno da Masina nella gara contro il Monza. Un difensore che diventa l’unico a segnare in un attacco che non riesce più ad essere incisivo, confermando il momento negativo della squadra.

Sanabria e Adams: attacco in stallo

Le difficoltà in attacco del Torino sono pesantemente legate all’assenza di gol da parte degli attaccanti titolari. Antonio Sanabria non segna da sette partite, con l’ultima rete messa a segno contro il Cagliari, mentre Ché Adams è a secco da nove giornate, con l’ultimo gol realizzato contro la Lazio. Entrambi faticano a incidere, e la loro sterilità offensiva sta pesando sul rendimento complessivo della squadra. La situazione è ulteriormente complicata dall’infortunio di Duvan Zapata, bomber granata, che ha subito la rottura del crociato. La sua lunga assenza ha privato la squadra di un punto di riferimento fondamentale in attacco, aggravando una situazione già critica.

Una crisi che deve essere risolta

Con un attacco che non segna e un gioco che stenta a decollare, mister Vanoli è chiamato a trovare soluzioni rapide per sbloccare la situazione. Il rendimento offensivo è il principale punto debole della squadra, e se il Torino vuole risalire la classifica, dovrà necessariamente tornare a essere più pericoloso sotto porta. Le prossime partite saranno decisive per evitare che la crisi si aggravi ulteriormente, soprattutto senza la presenza di Zapata, che avrebbe potuto dare una scossa alla squadra.