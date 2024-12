Fino a questo momento la stagione dell’attaccante era stata caratterizzata da un utilizzo marginale: a Genova ha dato buoni segnali

Yann Karamoh fino ad ora non aveva trovato molto spazio all’interno delle rotazioni granata, tuttavia, ieri contro il Genoa, con maggiore spazio concessogli da mister Vanoli, il francese ha messo in mostra le sue qualità e ha dato un contributo positivo alla squadra, anche se non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto, gli è stata infatti negata la gioia del gol, annullato nei minuti finali dall’arbitro per un tocco di mano di Saul Coco.

Un ingresso da protagonista

Non appena entrato in campo, Karamoh ha subito cercato di incidere sulla partita. Il suo impatto è stato immediato: ha mostrato personalità provando un tiro dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso. Con la sua velocità e fisicità, il francese ha dato una scossa al gioco offensivo del Torino, creando una costante minaccia alla difesa avversaria. La sua vivacità ha reso il finale di partita più dinamico e imprevedibile, caratteristiche che i granata hanno spesso cercato durante la stagione.

Il gol annullato e la speranza per il futuro

Il fulcro della partita di Yann Karamoh è arrivato nei minuti finali, quando ha segnato un gol che sembrava destinato a regalare i tre punti al Torino. il gol è nato da un cross dalla fascia destra di Ricci, il pallone è stato buttato fuori dall’area di rigore e rimesso in mezzo da Coco, ottimo l’aggancio del francese che è riuscito a insaccare il portiere rossoblu con un tiro che tocca il palo ed entra in rete. Purtroppo, il direttore di gara ha annullato la rete per un tocco di mano proprio del difensore granata, togliendo a Karamoh la gioia di un gol che avrebbe potuto essere decisivo. Nonostante l’amarezza per il risultato, l’ingresso in campo e la performance di Karamoh hanno messo in luce il suo potenziale, lasciando sperare in un maggiore spazio nelle prossime partite.