Il laterale norvegese ex Feyenoord non ha convinto ancora una volta sulla fascia, venendo sostituito all’80’ da Lazaro

Un pareggio difficile da valutare, quello del Torino contro il Genoa. Da un lato un punto a testa non fa male a nessuno, ed entrambe le squadre fanno così un piccolissimo passo in avanti; dall’altro, però, i granata avrebbero potuto fare di più, e il palo di Vojvoda e il gol annullato a Karamoh gridano vendetta. Nel complesso una prestazione non eccellente ma positiva da parte della squadra di Vanoli, ancora una volta sterile e prevedibile dal punto di vista offensivo ma sorprendentemente solida in difesa. Diversi giocatori – soprattutto centrali e centrocampisti – sono riusciti a esaltarsi; tra le poche bocciature, invece, è da segnalare l’ennesima di Pedersen.

Pedersen continua a non convincere

È stato ripetuto più volte: l’acquisto di Pedersen, portato a termine per coprire la cessione last minute di Bellanova, ha forse rappresentato l’errore più grande del mercato estivo del Torino. Il norvegese, reduce da una retrocessione con il Sassuolo, è stato preso come sostituto di uno dei migliori esterni dello scorso campionato, e la differenza si è notata sin da subito. Ci si aspettava che il numero 16 avesse semplicemente bisogno di un po’ di tempo per adattarsi agli schemi di Vanoli, ma fin qui in realtà il suo rendimento è stato a oltranza ben sotto la sufficienza, con 0 gol e 0 assist all’attivo. E anche contro il Genoa questo trend negativo è stato confermato, come si evince dai dati: 0 cross riusciti su 5, nessun dribbling andato a buon fine e addirittura 14 possessi persi. Nonostante questo Vanoli continua a schierarlo titolare da ormai cinque partite, vuoi per mancanza di alternative o per provare a dargli il minutaggio necessario per poter iniziare a incidere. Pedersen è in chiara difficoltà, e il tecnico le sta provando tutte per aiutarlo.