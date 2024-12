Il presidente, dopo non aver presenziato alle gare interne contro Monza e Napoli, a Genova si è rivisto allo stadio

Aveva saltato la partita contro il Monza, quella dello sciopero del tifo fino al 45′ e la contestazione, non si era poi visto allo stadio neppure per la successiva gara contro il Napoli, a Genova invece Urbano Cairo era regolarmente presente al Ferraris e ha assistito alla partita al fianco del dt Davide Vagnati. Se la sua speranza era quella di evitare la contestazione, al presidente saranno bastato pochi istanti nel prepartita per capire l’andazzo del sabato pomeriggio.

Genoa-Torino, fischi per Cairo nel peperita

I tifosi granata non solo lo hanno fischiato quando lo hanno visto a bordo campo nel prepartita, ma hanno continuato a contestarlo per tutta la gara. Neanche il fatto che il Torino giocasse fuori casa e i sostenitori granata fossero in netta minoranza rispetto a quelli rossoblù gli hanno evitato l’ennesima contestazione. Il risultato finale di Genoa-Torino non ha poi di certo aiutato il presidente, che dal suo posto in tribuna ha potuto constatare da vicino gli errori commessi in sede di mercato estivo (Sosa non sta convincendo, Pedersen non gioca certo ai livelli di Bellanova).

Cairo e Vagnati cercano soluzioni per gennaio

Durante e a margine della partita Cairo ha però avuto anche modo di parlare con Vagnati delle possibili soluzioni da adattare a gennaio, quando la sessione invernale di calciomercato aprirà i propri battenti. Non solo solamente un rinforzo in attacco, Vanoli avrebbe bisogno anche di un centrale difensivo di piede mancano e magari un esterno da poter utilizzare da qui al termine della stagione. Se poi arrivasse anche un rinforzo a centrocampo, Vanoli non lo disdegnerebbe lo stesso.