All’Allianz il coro dei tifosi del Toro contro Cairo si trasforma in uno sfottò ai granata, sulla scia dell’ultimo derby perso

All’Allianz sta andando in scena la sfida tra Juventus e Bologna ma sugli spalti, più precisamente dalla curva bianconera, c’è un coro tra gli altri che i tifosi hanno intonato. Ed è dedicato a Urbano Cairo. Ovviamente ironicamente l’invito non è quello di vendere, ma di restare a Torino. Tutto sulla scia di quell’altro coro, “Urbano Cairo salta con noi” che si era udito al termine del derby della Mole vinto dalla Juventus. Un riferimento nemmeno troppo velato alle tante stracittadine perse dal Torino nei 19 anni di presidenza Cairo. E così i tifosi della Juventus hanno preso in prestito l’ultimo coro della Maratona. Anziché “Urbano Cairo devi vendere, vattene, vattene”, l’Allianz ha cantato “Urbano Cairo dai non vendere, resta qui, resta qui”. E poi ancora “Resta a Torino”: gli sfottò non si fermano, in un momento delicato per la piazza granata, sempre più in contestazione nei confronti del presidente.