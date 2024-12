Borna Sosa al Torino non ha ancora convinto. Vanoli nel corso dell’ultima conferenza stampa lo ha strigliato

A breve si aprirà la sessione di riparazione di mercato e anche per quel che riguarda gli esterni il Torino avrebbe bisogno di rinforzi. Perché? Perché i nuovi, Borna Sosa su tutti, non stanno facendo bene. Poco spazio ultimamente e pochi minuti in generale per il croato che in granata, finora, non ha convinto. Da lui ci si aspetta molto di più, soprattutto nella manovra offensiva. Anche Vanoli ne è consapevole e nel corso dell’ultima conferenza stampa, in vista di Genoa-Torino, lo ha strigliato. Le sue parole sono state decise e schiette, ma soprattutto sincere. Vanoli è fatto così e il mondo Toro sta imparando sempre di più a conoscerlo.

Le sue parole

Queste sono state le parole di Paolo Vanoli: “Deve essere sereno e dare di più. So cosa può darmi, lo deve dare, è arrivato da un momento di condizione non al top, dopo l’infortunio è rientrato. Borna può e deve dare di più, poi ci sono le scelte tecniche”. Infatti, con la giusta determinazione, può diventare una risorsa importante di questo Toro, anche per la sua duttilità. Masina è l’unico braccetto difensivo mancino. Sosa infatti alcune volte, viste le sue caratteristiche che sembrano più che altro difensive, ha giocato in quel ruolo. Può essere dunque un jolly. Ma finora non ha convinto del tutto.

Un inizio poco incoraggiante, eppure in Nazionale…

Basta dare un’occhiata ai suoi numeri per rendersene conto: 8 partite, 0 gol, 0 assist e 0 cartellini gialli. I granata in estate lo hanno preso in prestito dall’Ajax con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Riscatto che per ora è molto lontano. In Nazionale invece, sempre in questa stagione, Sosa sta facendo bene e ha trovato anche il gol. Non una storia nuova in casa Torino: basti pensare a Sanabria e Gineitis, che hanno fatto molto bene con le proprie nazionali, zoppicando invece in granata. La stagione è ancora molto lunga: Sosa potrà dire la sua e le occasioni non mancheranno. Ma dovrà farsi trovare pronto.