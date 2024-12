Duvan Zapata si dimostra un vero e proprio capitano. Visita a sorpresa in settimana ai compagni al Filadelfia

Non è un momento facile in casa Toro. Da una parte il momento buio sul campo, con 7 sconfitte nelle ultime 9 partite. Dall’altra per i tifosi in piena contestazione contro la società e le voci di una possibile cessione. Duvan Zapata lo sa e si è dimostrato un vero e proprio capitano. Infatti il numero 91 del Toro in settimana è passato al Filadelfia per caricare i compagni. Una visita a sorpresa, di un vero leader, per salutare tutti. In questo modo si è dimostrato vicino alla squadra e all’ambiente. Anche se infortunato, fa il tifo e porta il buon esempio ai compagni. In estate Vanoli lo aveva scelto come capitano e aveva fatto bene. Uomo simbolo dei granata, ha dato tanto e senza di lui il Torino sta sprofondando.

Vanoli voleva portarlo in conferenza stampa

Vanoli ha rivelato tutto ciò in conferenza stampa, prima di Genoa-Torino. La sua intenzione era anche quella di portarlo in conferenza. Queste sono state le sue parole: “Zapata non c’è, tra l’altro volevo portarlo qui in conferenza oggi. Zapata è passato da qui per stare vicino alla squadra e volevo portarlo qui. Non credo verrà a Genova con noi perché proseguirà nel suo lavoro”. Ha anche elogiato Zapata come uomo e persona, prima del calciatore che tutti conoscono sul campo. Ha infine aggiunto: “Quando parlo di responsabilità in più da parte dei giocatori parlo di questo. Gli attaccanti devono cercare altre risorse”.

Come sta il colombiano

Sono passati 2 mesi da quel maledetto 5 ottobre. Inter-Torino 3-2. Zapata in quella partita ha finito la sua stagione con un infortunio molto grave. Ma adesso sta andando avanti con voglia di tornare. Come rivelato da Vanoli, sta seguendo le terapie e le riabilitazioni necessarie nel suo caso. Proprio per questo, facendo una seduta al mattino e una al pomeriggio, non portà andare a Genova. Ma con il cuore e con la testa è sempre vicino ai compagni. Quindi il colombiano sta bene: il suo recupero procede come da tabella di marcia.