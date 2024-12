In settimana, come confermato dall’allenatore in conferenza stampa c’è stato un incontro con il direttore tecnico e il presidente.

Non solo l’incontro di Cairo con i suoi collaboratori, confermato dallo stesso presidente nei giorni scorsi. In settimana il patron ha incontrato anche l’allenatore, alla presenza del direttore tecnico Vagnati. Ed è stato proprio mister Vanoli a rivelarlo in conferenza stampa. “Ho avuto anche io un incontro con il presidente e il direttore tecnico in settimana, il mercato è giusto che venga pianificato” queste le parole dell’allenatore granata in conferenza stampa. Un modo per fare il punto su quello che accadrà nella sessione di gennaio.

Il sostituto di Zapata la missione di gennaio

La questione principale, ovviamente, è la ricerca di un giocatore che possa sostituire – missione assai difficile – Duvan Zapata, ko da tempo. “Quella con Cairo e Vagnati è stata una bellissima chiacchierata per far capire le mie idee”, ha spiegato l’allenatore alla vigilia della sfida di Marassi. Attaccante sì, ma non è l’unico reparto quello offensivo ad aver bisogno di rinforzi. In estate il direttore tecnico non era riuscito a trovare un’alternativa mancina per la difesa e pure sulle fasce il Torino ha dimostrato di non avere più, senza Bellanova, quella spinta necessaria per trovare alternative in fase offensiva. Tutte questioni messe sul tavolo, in attesa di gennaio.