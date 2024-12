Ecco dove vedere Genoa-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 7 dicembre alle 15

Si torna in campo in Serie A per la 15^ giornata di campionato. In programma, domani alle ore 15 (sabato 7 dicembre), c’è Genoa-Torino. Partita molto delicata per entrambe le squadre. Vieira vuole continuare a fare bene, mentre Vanoli cerca punti vitali. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.