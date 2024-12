Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, ha parlato nella serata di ieri. Anche del Toro: “La classifica non fa onore al Toro: merita posizioni più alte”

Nella serata di ieri, 5 dicembre 2024, al Teatro Regio di Torino si è tenuto il Draft della King’s League. Presente ovviamente anche il sindaco della città, Stefano Lo Russo. Ha definito i momenti di Torino e Juventus non brillantissimi. Ma dei bianconeri ha solo detto: “Mi auguro che si possa tornare alle ambizioni di inizio stagione”. Mentre ha parlato di più del Torino. Le voci aumentano attorno alla squadra granata. Cessione in vista? Lo stadio verrà comprato dal Torino? Il Robaldo quando è pronto? Queste sono solo alcune delle tante domande che si fanno i tifosi. L’incontro segreto di pochi giorni fa ha incuriosito molto. Cairo e Lo Russo si sono parlati, probabilmente anche di una possibile cessione. Sicuramente invece dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Robaldo. Robaldo che entro il 20 gennaio dovrebbe essere praticamente completato. Per lo stadio invece, si attende. Il comune lavora per togliere le ipoteche. Poi il Toro dovrà decidere, visto che scade la concessione: o lo compra o si apre un altro bando. Di seguito, le parole del sindaco di ieri.

Le parole di Lo Russo

Lo Russo ha prima parlato di campo: “Mi auguro che il Torino si allontani da questa crisi. Credo non faccia onore a una squadra che merita di avere posizioni di classifica più alte”. Poi è passato a parlare di altro: “Se Cairo venderà? Dico sempre: quello che fa bene al Torino, fa bene a Torino. Dentro questa cornice, ovviamente, come comune lavoriamo per dare corpo alla cittadella del Toro, dalla quale possiamo vedere i 3 grandi pilastri. Il Filadelfia, con tutto ciò che rappresenta nella tradizione granata. Poi il Robaldo e lo stadio”. Ecco quello che ha detto sullo stadio: “Sappiamo bene che c’è un problema strutturale legato alle ipoteche. Lo abbiamo ereditato e stiamo lavorando per liberarlo e avere maggiore agibilità. Il prossimo passo è pensare al futuro dell’impianto”.