A margine della presentazione delle tappe della Vuelta in Piemonte il sindaco Lo Russo ha parlato dell’incontro con Cairo

Venerdi è avvenuto uni incontro tra il sindaco Lo Russo e Urbano Cairo a Maso; il sindaco, in occasione della presntazione delle tappe della Vuelta ha rilasciato importanti dichiarazioni:“Abbiamo discusso di diversi temi, sono contento di aver riscontrato che gli investimenti stanno andando avanti, soprattutto sul Robaldo: il 7 gennaio saranno completati quattro campi aperti in uso al settore giovanile, mentre entro il 20 saranno completati tribuna e spogliatoi”. Il sindaco si è espresso anche sulla questione stadio: “Per l’Olimpico-Grande Torino è nota la vicende delle ipoteche che gravano sulla proprietà del comune. Sono un fardello e un condizionamento per i progetti futuri, c’è un lavoro in corso per superare questa problematica. Il sogno è di vedere il Torino con uno stadio in piena gestione“. Infine schiva lo scottante argomento contestazioni: “Le contestazioni non sono questione che riguardano il Comune, ma solo i tifosi. E non mi pronuncio“.