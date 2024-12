Dopo l’ultima vittoria contro il Como erano otto i punti dal Genoa terzultimo, ora sono quattro quelli di vantaggio sul Como

Ancora una sconfitta per il Torino, la quarta nelle ultime 5 partite. I granata non sanno più vincere, e a giudicare il dato degli ultimi due mesi si fa quasi fatica a crederci: 1 sola vittoria in 10 partite, in cui sono arrivati anche 8 sconfitte e un pareggio, contro il Monza. I granata sono passati dal sognare l’Europa al primo posto a doversi necessariamente guardarsi le spalle, e mai la classifica aveva fatto così tanta paura. Il distacco dalla zona rossa è di soli 4 punti, ma a far ancor più impressione è che nessuno, nelle ultime 5 giornate, ha fatto peggio dei granata.

Punti persi con tutti

Un solo punto nelle ultime 5 partite, frutto del pareggio contro il Monza e delle sconfitte contro Roma, Fiorentina, Juventus e Napoli. Tutte partite molto complicate, è vero, ma bisogna ammettere anche che diverse squadre di basse classifica hanno fatto risultato contro le big. Il Torino invece mai, a eccezione delle prime partite stagionali. Questo ha fatto sì che la squadra di Vanoli crollasse dal 9° al 12° posto: ma se la posizione in classifica non fa ancora troppo preoccupare, ad aggravare la situazione è il distacco dalla zona retrocessione, oltre che il trend delle ultime gare.

La situazione

Nessuno peggio del Torino. I granata sono la squadra che ha fatto più male nell’ultimo mese, perdendo punti e terreno rispetto a tutte le dirette avversarie per la salvezza. Ricci e compagni sono stati scavalcati da Empoli – che ha fatto 5 punti -, Bologna (addirittura 12) e Parma, che ne ha raccolti 7. Allo stesso tempo, inoltre, ha perso tutto il vantaggio guadagnato sulle dirette concorrenti. Il Cagliari ha guadagnato 4 punti, Genoa e Lecce 7 e il Verona 3. Poi c’è il Venezia che ha recuperato 2 punti e Monza e Como 1; per non parlare della Roma, che le ha perse tutte tranne proprio la partita contro il Toro. La situazione inizia davvero a farsi grigia, e non fare risultato neanche contro il Genoa vorrebbe dire essere inglobati nel gruppone a forte rischio.

Classifiche a confronto

La classifica alla 9ª giornata

9. TORINO 14 punti

10. Empoli 11

11. Roma 10

12. Bologna 9

13. Como 9

14. Cagliari 9

15. Verona 9

16. Monza 8

17. Parma 8

18. Genoa 6

19. Venezia 5

20. Lecce 5

La classifica attuale

12. TORINO 15 punti

13. Cagliari 14

14. Genoa 14

15. Roma 13

16. Lecce 13

17. Verona 12

18. Como 11

19. Monza 10

20. Venezia 8