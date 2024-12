Sintesi e commento del primo tempo di Torino-Napoli: parte bene la squadra di Vanoli ma sono gli azzurri di Conte avanti di una rete

Per la sfida al Napoli di Conte, Vanoli non conferma lo stesso undici visto col Monza. C’è Vojvoda al posto di Lazaro sulla sinistra, non c’è Vlasic in mezzo al campo, perché il ballottaggio lo vince Linetty, schierato in mezzo al campo con Ricci e Gineitis. Mentre in Maratona non si arresta la protesta contro la società e contro Cairo (assente dallo stadio), in campo il Toro scende con un piglio decisamente diverso dal solito. Più propositivo ma pure pericoloso, perché è provo dei granata la prima occasione della partita. Sul cross di Gineitis, Buongiorno perde Adams che di testa fallisce una grande occasione per battere Meret. Pericoloso il Napoli al 18′: McTominay intercettato in area da Coco ma la respinta è sui piedi di Kvara che non inquadra la porta. Al 23′ ancora Napoli con Lukaku ma d’istinto il portiere granata interviene salvando la porta, poi Masina allontana. Al 24′, solo un minuto dopo, invece la toglie dal sette su Kvara anche se la conclusione di testa non sembrava potentissima. Il Napoli passa al 31′ e lo fa con McTominay: tocco in area di Kvara per lo scozzese e conclusione che si va ad infilare non distante dal primo palo. Milinkovic-Savic, in questo caso, avrebbe potuto fare di più. Al 37′ episodio incredibile in area granata. bravo Sanabria nello stresso ad allargare per Adams, cross rasoterra del numero 18 e Coco inciampa sul pallone cadendo rovinosamente anziché insaccarlo, a due passi dalla porta. L’arbitro fischia il fuorigioco ma rivedendo le immagini resta il dubbio.