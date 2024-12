Torino-Napoli, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Allo Stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Napoli, partita valida per la 14a giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La formazione granata sta attraversando un periodo difficile, nonostante nel precedente turno abbia interrotto la striscia di sconfitte consecutive grazie al pareggio contro il Monza. Sta decisamente meglio la formazione partenopea, che è al comando della classifica e nell’ultimo turno ha battuto 1-0 la Roma. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15, segui Torino-Napoli in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Napoli: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-NAPOLI

Ore 13.00 È una giornata di sole a Torino nonostante la temperatura sia comunque bassa. Intorno allo stadio Olimpico Grande Torino stanno già arrivando i tifosi delle due squadre: nutrita anche la presenza di sostenitori partenopei che hanno acquistato i tagliandi anche negli altri settori dell’impianto, oltre che in quello riservato alla tifoseria ospite. Per quel che riguarda le squadre, i pullman non sono ancora arrivati allo stadio. Vanoli, oltre ai lungodegenti Schuurs e Zapata, deve rinunciare a Ilic, Conte invece non può contare sul solo Mazzocchi.

Torino-Napoli: le probabili formazioni

Torino (3-4-3): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Lazaro; Adams, Sanabria, Njie. A disp.: Donnarumma, Paleari, Maripan, Walukiewicz, Sosa, Dembele, Bianay Balcot, Gineitis, Tameze, Ciammaglichella, Vlasic, Karamoh. All.: Vanoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disp.: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Spinazzola, Gilmour, Folorunsho, Zerbin, Neres, Ngonge, Simeone, Raspadori. All.: Conte

Dove vedere Torino-Napoli in streaming e in TV

Per vedere in diretta Torino-Napoli in streaming e TV è necessario collegarsi alla piattaforma Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie A. Si può accedere a Dazn da qualsiasi dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiali

Torino-Napoli: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15