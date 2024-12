La contestazione a Cairo prosegue: la Maratona ha esposto una serie di striscioni con le promesse non mantenute dal presidente

“Queste le tue soddisfazioni, ora la nostra… togliti dai c…”. È questo lo striscione di contestazione a Urbano Cairo che la curva Maratona ha esposto prima dell’inizio della partita al terzo anello. Ma non solo, al secondo anello sono stati esposti tutta una serie di striscioni con le promesse non mantenute dal presidente e gli obiettivi non raggiunti: “Museo”, “Robaldo”, “Stadio”, “Zero ambizioni”, “Tra tre anni la Champions”, “Sartori l’aveva capito”, “”Bellanova”, “”Messi non è in vendita”, “Europa? sono qui per questo”.