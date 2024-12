Le formazioni ufficiali per la sfida tra Torino e Napoli all’Olimpico Grande Torino: Vlasic in panchina, Vojvoda al posto di Lazaro

Manca poco ormai al calcio d’inizio della sfida tra Torino e Napoli all’Olimpico Grande Torino. Paolo Vanoli sorprende tutti escludendo Vlasic dall’11 iniziale preferendo un centrocampo più conservativo composto da Ricci, Linetty e Gineitis. Altra sorpresa sugli esterni dove a destra giocherà Pedersen ma a sinistra in vece di Lazaro partirà titolare Vojvoda. Il fatto che il kossovaro giochi esterno libera anche il posto di braccetto destro della difesa per Walukiewicz che giocherà insieme a Coco e Masina. In attacco confermata la coppia Adams-Sanabria.

Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2):Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Sanabria, Adams. A disp: Donnarumma, Paleari, Balcot, Maripan, Ciammaglichella, Dembelè, Lazaro, Sosa, Tameze, Vlasic, Karamoh, Njie. All. Vanoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvataskhelia. A disp: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, Zamora, Simeone, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. All. Conte.