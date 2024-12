Cha Adams ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di Serie A tra Torino e Napoli. Lo scozzese ha parlato anche del momento del Toro

Che Adams ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita tra Torino e Napoli. La prima domanda ha riguardato la differenza tra la Premier League e la Serie A. Il numero 18 granata ha risposto così: “La più grande differenza è il livello fisico, in Serie A è più fisico e ci sono più contrasti, sono due grandi campionati e sono contento di aver giocato in entrambi, spero di poter vincere oggi”. Poi ha anche parlato del momento difficile dei granata: “Sì ovviamente voglio segnare e aiutare la squadra a fare bene, ovviamente siamo in un periodo difficile in questo momento, ma una vittoria oggi ci darà sicurezza”.