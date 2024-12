Secondo panchina stagionale per Lazaro, era a tutti gli effetti un inamovibile ma dal match contro il Monza qualcosa sembra sia cambiato

Valentino Lazaro ha vissuto un inizio di stagione promettente, dimostrando di poter essere un elemento fondamentale nel 3-5-2 di Paolo Vanoli. Il giocatore austriaco ha subito preso il suo posto come titolare, giocando tutte le prime 13 partite di campionato con prestazioni che ne evidenziavano le qualità fisiche e la capacità di spingere lungo la fascia destra. Nel modulo di Vanoli, Lazaro è stato spesso impiegato come uno degli esterni di centrocampo, sia a destra che a sinistra, con il compito di supportare l’attacco e allo stesso tempo coprire le incursioni offensive degli avversari. Grazie alla sua velocità e al suo dinamismo, sembrava adattarsi bene al ruolo, riuscendo a svolgere la doppia fase in maniera ottimale. Tuttavia, dalla partita in casa con il Monza qualcosa sembra essere cambiato. Se ne è accorto anche mister Vanoli, che post Torino-Monza ha dichiarato che la squadra granata aveva subito di più proprio sulla fascia dell’austriaco.

La panchina contro il Napoli: è la prima volta in stagione

Contro il Napoli, Lazaro è partito dalla panchina. Quando è subentrato nel secondo tempo, la sua prestazione non è stata quella che ci si aspettava da un giocatore con le sue caratteristiche. Non ha mostrato la stessa spinta e intraprendenza sulla fascia, limitandosi ad una gestione più cauta della palla. Un segno che il giocatore, pur avendo qualità tecniche, sta attraversando un momento di difficoltà che, al momento, ha influito sulle scelte di Vanoli. Lazaro, come già detto in precedenza, è stato imorescindibile fino ad ora e sarà fondamentale per lui e per la squadra ritrovare la condizione giusta. Vedremo se Vanoli, in occasione della prossima giornata contro il Genoa riconfermerà la panchina per l’austriaco o lo rilancerà tra i titolari.