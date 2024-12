Prestazione propositiva per il terzino granata, dimostrando che la fascia destra è il suo habitat naturale

Le prime giornate di campionato per Mërgim Vojvoda, sono state tutt’altro che facili. Un avvio di stagione segnato da un adattamento forzato e un impiego fuori ruolo che ne ha frenato il rendimento. Costretto spesso ad adattarsi come braccetto di destra nel 3-5-2, ruolo in cui non ha sicuramente brillato, poche sono state le volte che lo abbiamo visto impiegato nel suo ruolo naturale. Ma, nel match di domenica contro il Napoli, Vanoli ha deciso di restituire a Vojvoda il ruolo che gli compete. E la risposta del giocatore è stata immediata, nonostante la sconfitta il terzino kosovaro è stato uno dei migliori schierati da Vanoli dimostrandosi propositivo soprattutto nel primo tempo.

L’emergenza nel reparto e la forzata “trasformazione” di Vojvoda

A causa di qualche infortunio e di un evidente ritardo del mercato estivo nel reparto difensivo, troppo spesso durante l’anno abbiamo visto Vojvoda schierato in un ruolo non propriamente suo, quello di braccetto di destra nella difesa a tre. Da sostituto o titolare ben 7 volte su 11 è stato schierato come braccetto di destra e ciò ha sicuramente influenzato le sue prestazioni in campo.

Il ritorno sulla fascia contro il Napoli: una prestazione solida

Dopo settimane di adattamenti forzati, il giocatore ha avuto l’opportunità di tornare nella posizione in cui ha sempre reso meglio, i risultati sono stati visibili. Vojvoda ha messo in campo una prestazione solida, fatta di interventi puliti, letture precise ed è proprio da quel lato che il Torino è riuscito ad essere maggiormente pericoloso, soprattutto nel primo tempo grazie ad un ottimo lavoro di pressing su Politano da parte del Kosovaro. La speranza è sicuramente quela di poter vedere molto più spesso vojvoda agire da esterno, cosa che potrà essere più facile al momento del rientro di Schuurs.