Il difensore equatoguineano ha prima sbagliato il gol del potenziale 1-1, poi ha sofferto la fisicità di Lukaku

Ennesimo stop per il Torino, battuto in casa dal Napoli. Uno 0-1 che dice in realtà poco della prestazione, perché i granata hanno sì tenuto testa agli azzurri per almeno 60 minuti, ma hanno anche subito tanto, venendo salvati a ripetizione da Milinkovic-Savic. Dopo le partite contro Roma, Fiorentina e Juventus la difesa è tornata a vacillare, e non poteva essere altrimenti contro la prima classifica. Certo è, però, che ci si aspettava qualcosa in più da parte di Masina, Coco e Walukiewicz. Il centrale ex Las Palmas, in particolare, si è rivelato protagonista in negativo: prima ha sbagliato un gol semplicissimo, poi ha sofferto la presenza di Lukaku.

Coco è tornato giù

Il calcio è fatto di sliding doors, e ormai si è abituati a vederle. E quella di Torino-Napoli non può che essere rappresentata dalla gigante occasione capitata nei piedi di Coco sul finale di primo tempo. Il difensore si è ritrovato un pallone messo benissimo in mezzo a un metro dalla porta, ma nel calciarlo si è gettato goffamente su di esso, lasciando lì il gol del pareggio, che a pochi minuti dalla fine avrebbe regalato una seconda frazione diversa. Il numero 23 è poi entrato male nella ripresa, andando spesso in difficoltà nell’1 contro 1 con Lukaku.

I numeri di Coco

Un solo contrasto vinto, 0 duelli aerei, 9 possessi persi e 2 falli: bastano questi dati a descrivere il pomeriggio complicato del classe ’99. Vanoli continua a dargli fiducia e il difensore non sempre lo ripaga: adesso, anche per lui è tempo di riflessioni.