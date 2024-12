Sabato, in occasione dell’evento Artigianato in Fiera, Urbano Cairo ha parlato della contestazione e del suo primato da presidente

“Qui siete felici che io sia il più longevo, a Torino invece mi contestano. Meno male che sono qua, almeno mi tirate su il morale”: inizia così il discorso di Urbano Cairo alla fiera dell’Artigianato a Milano. Cairo ha scherzato su quanto sta accadendo a Torino, paragonando l’affetto ricevuto all’evento con la contestazione che non accenna a fermarsi, con toni – come evidente dal video – che spesso invitavano il pubblico alla risata. “Ho preso il Toro 19 anni fa da fallito…ora è da anni che siamo nelle prime 10 posizioni” il presidente granata ci tiene a ribadire di quanto sia fiero del suo operato, lasciando intendere che trovi prive di alcun senso le contestazioni dei tifosi, aggiungendo poi che “fatturando 100 milioni all’anno è impossibile competere con le grandi, che ne fatturano 400… l’epoca del grande Torino era negli anni 40“. E poi ancora sui tifosi: “Ho fatto fare un sondaggio e ho visto che sono contestatori che in cuor loro sanno che probabilmente se lasciassi il Toro mi rimpiangerebbero, è come i figli con i padri, a volte si lamentano sapendo che il papà e la mamma vogliono loro bene”.

