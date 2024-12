Il presidente Urbano Cairo è tornato a parlare riguardo al suo futuro alla guida del Torino: uno sfogo raccolto da La Stampa

Da settimane si rincorrono da più parti voci riguardo a una possibile cessione del Torino, prontamente smentite dal presidente granata. Tuttavia ,come riportato da La Stampa, Cairo si sarebbe lasciato andare ad uno sfogo. “Se mi chiedessero di scommettere un euro sulla mia permanenza qui anche tra dodici mesi, non lo scommetterei” queste le dichiarazioni di Cairo, le quali lasciano intendere che qualcosa stia cambiando per lo meno nella comunicazione del presidente granata.