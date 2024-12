Vanoli chiede di più dal centrocampo del Torino. Solo 3 i gol finora realizzati dal reparto che a detta sua deve fare di più

Dopo le prime partite del Torino in questa stagione, i segnali positivi erano tanti, basti pensare che il Torino era primo in classifica. Adesso invece è a +4 dalla zona rossa dopo le 7 sconfitte nelle ultime 9 partite in Serie A. Del gioco di Vanoli nella prima parte di campionato aveva colpito il lavoro dei centrocampisti: uno in mezzo al campo, a fare da regista con tanti tocchi davanti alla difesa, poi due mezzali, non statiche ma d’inserimento. Queste mezzali, ancora più del centrale, si erano rese molto pericolose in più occasioni. Ma poi è tutto quasi scemato. Infatti Vanoli dal centrocampo, soprattutto in questo momento, chiede di più. Dopo Torino-Napoli, ha detto: “Voglio risolvere il problema dei gol creando più occasioni. Gli attaccanti devono finalizzare meglio ma anche i centrocampisti devono arrivare meglio sulle seconde palle per tirare”. Finora, i centrocampisti del Torino hanno fatto solo 3 gol.

I gol fatti finora

Il primo lo ha realizzato Ivan Ilic, alla seconda giornata contro l’Atalanta su assist di Adams: grande inserimento e scavetto a battere Carnesecchi. Poi è stato il turno di Nikola Vlasic, contro l’Inter a San Siro ma su calcio di rigore. L’ultimo, infine, lo ha segnato il capitano Karol Linetty contro il Cagliari in trasferta: un bel gol con un tiro da fuori. Questi sono gli unici 3 gol.

I giocatori a secco

Se Ilic, Vlasic e Linetty si sono sbloccati, altri giocatori no. Ricci è ancora a secco, per esempio. Si tratta di un calciatore che gioca molto, insostituibile nello scacchiere granata, eppure è ancora a secco. Deve provarci di più, perché le qualità ci sono eccome. Vanoli ha detto inoltre che deve essere più convinto quando sta per fare gol. Ma non è l’unico. Anche Gineitis è a zero gol ma in Nazionale si è sbloccato. Oltre a lui, anche Tameze non ha ancora segnato ma il numero 61 finora ha avuto poco spazio. Quindi 3 hanno fatto gol (1 a testa) e 3 ancora niente. Serve di più, anche proprio in termini di pericolosità offensiva.