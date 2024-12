Verso la partita di sabato Genoa-Torino. La difesa dei granata è alla ricerca del clean sheet, che manca da tanto tempo

Il Genoa sale, il Toro scende: questo è quello che dice l’andamento recente delle due squadre in Serie A. Sabato si gioca una partita molto delicata. Il Grifone in casa, tra l’altro, non ha ancora vinto. La squadra era viva anche con Gilardino (ultime 2 partite: vittoria a Parma e pareggio contro il Como), con Vieira sono arrivati una vittoria e un pareggio. Ora i rossoblù sono quindi in trend positivo, al contrario del Toro: i granata hanno perso 7 partite delle ultime 9 giocate. Ecco perché Vanoli deve partire dal non prendere gol. La sua squadra fa anche fatica a segnare certo, ma la difesa è molto importante. Al Luigi Ferraris Linetty e compagni andranno alla ricerca del clean sheet. Un clean sheet ormai perduto: manca infatti dal 25 ottobre. Tanto, troppo tempo.

Quando è successo?

In questa stagione 2024/2025, solo in 3 occasioni il Toro ha blindato la sua porta. Queste le 3 partite: Venezia-Torino 0-1, Torino-Lecce 0-0 e Torino-Como 1-0. 7 punti in 3 partite a dimostrazione che non prendere gol, fa la differenza. Soprattutto in questo momento, dove se ne fanno pochissimi. Contro il Venezia e contro il Lecce, la difesa era composta da Vojvoda, Coco e Masina mentre contro il Como da Coco, Maripan e Masina. Poi troppi errori individuali (vedi Roma-Torino e Torino-Fiorentina), hanno fatto crollare la difesa granata. Walukiewicz e Maripan, i nuovi arrivati, non hanno convinto e Djidji, Buongiorno e Rodriguez si stanno facendo rimpiangere.

Vanja fa il suo alla grande

Con Juric il Torino prendeva pochissimi gol e poteva contare su una difesa di ferro, solida e compatta, tra le migliori della Serie A. Vanja Milinkovic-Savic però, di errori ne aveva commessi. Rimangono impressi i 2 nel derby. Ma il Toro subiva pochissimo. Quest’anno invece, il serbo con il numero 32 sulle spalle sta facendo i miracoli: contro il Napoli, per esempio, a suon di grandi interventi ha evitato la goleada e a fine partita ha ricevuto anche i complimenti di Antonio Conte. Prestazioni sopra le righe e sicurezza: il Toro ne ha bisogno. Deve continuare così.