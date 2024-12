Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in trasferta per 0-1 contro il Torino di Paolo Vanoli

Il Napoli di Conte vince anche a Torino continuando la corsa per lo scudetto. Queste le parole a Dazn: “Quando hai la possibilità di chiudere il discorso e rimani sull’1-0 devi essere molto attento al dettaglio perché una palla da fermo può cambiare, poi avevamo visto questo ragazzo, Njie, che era entrato contro il Monza e aveva creato difficoltà, quindi la lettura è stata mettersi con 2 attaccanti e Vlasic, quindi ci avrebbero creato qualche problemino, quindi c’è stata la voglia da parte mia di essere più tranquillo. Sono contento della prestazione al di là del risultato. Non è semplice giocare in questo stadio, in questo ambiente molto caldo. Il Torino per me è un’ottima squadra e Paolo sta facendo un ottimo lavoro con loro. Noi siamo stati bravi e abbiamo fatto una grandissima partita. Milinkovic è stato bravissimo oggi, c’è poco da fare, ha fatto parate importanti e noi siamo stati bravi a gestire momenti anche più caldi e a vincere la partita”. Conte ha poi elogiato i suoi e parlato della bravura di MIlinkovic-Savic: “Io penso che oggi abbiamo attaccato l’area in maniera molto cattiva, solamente la bravura di Milinkovic ci ha impedito di fare altri gol. Quindi ho avuto una buonissima risposta, ci stiamo allenando tanto per diventare più cattivi sotto porta. Poi le squadre che devono arrivare ad un certo obiettivo è naturale che tu debba costruire una squadra che sia solida, che sia forte e che capisca i momenti, perché nella partita ci sono sempre dei momenti particolari dove devi essere bravo ed equilibrato a gestire. Noi stiamo crescendo anche da questo punto di vista. Quindi sono contento della prestazione contro un Toro secondo me molto valido”.

Conte in conferenza stampa

Si doveva chiudere prima?

“Sicuramente oggi rispetto alla partita con la Roma abbiamo trovato un grande Milinkovic ha lasciato la partita sull’1-0, è un rischio perché poi pareggi mi piace vedere una squadra che sta crescendo, la nostra crescita avverrà con la crescita dei singoli. Abbiamo giocato contro un’ottima squadra, temevo questa partita e lo avevo detto ai ragazzi. Paolo è un ottimo allenatore ed è un grande lavoratore. Anche Buongiorno ha parlato dell’ambiente e della passione che c’è, io che vivo a Torino da più di 30 anni lo so, avevo messo in guardia i ragazzi. La risposta è stata matura, i ragazzi hanno voglia di fare, di migliorare”.

McTominay: è un po’ la sintesi dell’identità del suo Napoli?

“A me quello che piace e che in passato ha portato ad avere risultati è sicuramente avere squadre che dimostrano di esserlo, quando andiamo ad analizzare la partita avversaria capiamo chi abbiamo di fronte e se c’è di fronte una squadra sappiamo che è dura. Stiamo lavorando per quello. Scott è un ragazzo che nello United non era protagonista e che io conoscevo bene, è un ragazzo che ha qualità e noi siamo stati bravi e fortunati perché il ragazzo ha accettato di venire in una situazione dove non si giocava l’Europa, dopo un decimo posto. Poteva vedere Napoli con un declassamento invece no”.