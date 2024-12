Così Buongiorno ha parlato di un pomeriggio speciale, la prima partita da ex da quando è diventato un giocatore del Napoli

Al termine di Napoli-Torino, ha parlato in conferenza stampa anche Alessandro Buongiorno, il grande ex della partita ma anche uno dei protagonisti principali della gara di questo pomeriggio. Ecco cosa ha detto.

Raccontaci la tua partita: cosa ti lascia e vi lascia una partita così.

“Per me sicuramente è stata una giornata special, incontrare vecchi compagni, entrare in questo stadio, è stata una grande emozione, anche il saluto col pubblico alla fine, è stato molto bello. Sulla partita, abbiamo gestito bene la palla e il possesso, potevamo fare meglio a tratti. In difesa siamo stati solidi e non abbiamo subito gol, siamo contenti ed è un aspetto su cui il mister pone attenzione”.

Hai abbracciato anche i tuoi ex: gli hai detto qualcosa?

“Abbiamo parlato con tutti dopo la partita, sono andato a salutare, lo stesso ho fatto con staff, magazzinieri e fisioterapisti, oggi ha giocato una bella partita, siamo riusciti lo stesso a segnare, gli ho fatto i complimenti, si vede che sta migliorando e lavorando duro”.

Sei nato tifoso del Torino e quell’amore si mescola con la passione per il Napoli, che sentimenti prova il bambino Buongiorno a vedere il Toro così in crisi e se capisci i tifosi in questa fase. Secondo te hai la sensazione che forse è il caso che ci sia il caso di un cambio di proprietà?

“Non voglio parlare di presidente o cambio di proprietà, il bambino penserebbe che il tifosi granata e il giocatore non possono essere due cose diverse. I giocatori hanno bisogno del massimo sostegno per rendere, il giocatore deve dare tutto per ripagare la passione che ci mette il tifoso, questo vedo da fuori. Il Toro è una squadra che ha un mister fortissimo e sono sicura che si risolleverà”.

Come hai visto il Torino e se te lo aspettavi così viste le difficoltà

“Sapevamo di dover fare attenzione a tante cose, per esempio i lanci di Vanjia, serviva far girare palla per portare fuori centrocampisti ed esterni”.